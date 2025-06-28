Порядка 5,5 тысячи человек приняли участие в ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области

10:23, 28 июня 2025, ПАИ

Порядка 5,5 тысячи человек приняли участие в федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который прошёл во всех муниципалитетах Псковской области 27 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более трёх тысяч вакансий представили почти 280 работодателей.

В рамках мероприятия на больших площадках и в обновлённых кадровых центрах «Работа России» прошли профориентации, мастер-классы, квесты, тематические игры, экскурсии, презентации возможностей образовательной системы региона, дискуссионные клубы, встречи с экспертами и консультации специалистов.

В спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове разместились площадки работодателей – промышленных гигантов: ООО «Элементум», ООО «Титан-Полимер», Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад» и ПАО «АВАР».

На площадке работали образовательные, консультативные, интерактивные и выставочные пространства, а также проводились собеседования, экскурсии, тестирования и деловые встречи. Кроме того, работали секторы Молодёжного кадрового центра Псковской области, регионального правительства, сфер предпринимательства и образования. Также были представлены стенды молодёжных организаций Псковской области, которые презентовали возможности для молодёжи региона в области политики, трудоустройства и выявления профессий.

Ярмарку посетили первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова. О площадках рассказала директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева.

По оперативным данным, предложения работы получили более 400 соискателей.

Кроме того, на площадке состоялось подписание важных соглашений между областным центром занятости и Псковским государственным университетом, а также с псковским региональным отделением «Опоры России». Также комитет по труду и занятости Псковской области подписал план совместных мероприятий с Санкт-Петербургским государственным университетом.

В рамках ярмарки прошло совместное выездное заседание общественных советов при комитете по труду и занятости и комитете по молодёжной политике региона по вопросам реализации на территории области стратегии занятости молодёжи до 2030 года.

Также на мероприятии состоялся круглый стол на тему «Целевая подготовка специалистов для предприятий Псковской области». Участие в нём приняли порядка 30 работодателей из региона и представители Санкт-Петербургского государственного университета.

Напомним, ярмарка прошла в третий раз. В этом году мероприятие организовано в рамках национального проекта «Кадры».

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.