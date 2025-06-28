Что необходимо для участия в региональном этапе марафона «Земля спорта» в Пскове, объяснили организаторы

18:16, 28 июня 2025, ПАИ

Что необходимо иметь с собой, чтобы принять участие в региональном этапе марафона «Земля спорта» в Пскове, сообщила корреспонденту ПАИ врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» впервые пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» завтра, 29 июня. В программе соревнований силовой экстрим, семейные эстафеты, сдача норм ГТО.

Принять участие в соревнованиях можно при наличии районной прописки. Регистрация пройдёт в день соревнований с 11:00 до 12:30 в административном здании на стадионе «Машиностроитель». При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях.

Всех жителей Пскова приглашают к участию в различных физкультурных активностях – в джампинге, фиджитал-спорте, настольных играх, армрестлинге, детской анимации, шоу мыльных пузырей, перетягивании каната.