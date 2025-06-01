Митинг памяти ко Дню партизан-подпольщиков прошёл в Пскове сегодня

Депутат Псковской городской Думы, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьёв, представители общественности и молодёжь Псковской области возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания на митинге памяти ко Дню партизан-подпольщиков на площади Победы у Партизанского камня.

Подвиг партизан и подпольщиков – это символ мужества и стойкости. С первых дней оккупации на Псковской земле возникали многочисленные партизанские отряды, сформированные из местного населения, истребительных батальонов и бойцов, оказавшихся в тылу врага. Всего на территории Псковской области действовало 29 партизанских бригад общей численностью около 57 тысяч человек – по масштабам это движение не имело равных в других регионах РСФСР.