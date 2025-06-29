День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня

10:08, 29 июня 2025, ПАИ

Памятная дата – День партизан и подпольщиков – отмечается в России 29 июня.

Митинг памяти ко Дню партизан-подпольщиков пройдёт на площади Победы у Партизанского камня в Пскове в 11:00.

День партизан и подпольщиков был включён в список памятных дат в 2009 году. Как сообщается на сайте «Календарь событий», 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии <...> создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».