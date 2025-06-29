В Госдуме предложили снизить плату за ЖКУ для многодетных и пенсионеров

14:35, 29 июня 2025, ПАИ

Глава комитета Государственной Думы РФ по социальной политике Ярослав Нилов внёс на рассмотрение депутатов законопроект о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в совокупном доходе семьи, пишет «Прайм».

Сейчас этот показатель составляет 22 %. В новых изменениях к Жилищному кодексу его предлагают уменьшить до 15 % для большинства граждан и до 10 % для пенсионеров и многодетных семей. Размер межбюджетных трансфертов регионам из федерального бюджета для оказания финансовой помощи в оплате ЖКХ будет рассчитываться исходя из более низких стандартов.

Ярослав Нилов отметил, что сейчас регионы сами устанавливают допустимую долю расходов на ЖКХ, но не выше федерального стандарта. При этом в богатых регионах, таких как Москва, этот показатель снижен до 10 %, тогда как в большинстве дотационных регионов он остаётся на уровне 22 %, что создаёт социальное неравенство.

По мнению автора инициативы, принятие законопроекта поможет снизить социальную напряжённость, увеличит число получателей финансовой помощи и уменьшит количество неплательщиков, что положительно скажется на работе коммунальных предприятий.