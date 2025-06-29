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Общество

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днем местами по области пройдут грозы.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от восьми до 13 метров в секунду, местами ночью порывы могут достигать до 16 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днем синоптики прогнозируют от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщаллсь, что из-за непогоды в Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности.

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