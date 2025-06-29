В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

14:15, 29 июня 2025, ПАИ

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за дождей и гроз, которые, по прогнозам, будут идти до завтрашнего дня. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Для оперативного восстановления электроснабжения задействовано 89 аварийных бригад и 89 единиц техники. В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечит 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт.

Специалисты компании напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров и пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Обо всех отключениях электроэнергии и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно сообщать по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).