Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за дождей и гроз, которые, по прогнозам, будут идти до завтрашнего дня. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Фото: ПАИ

Для оперативного восстановления электроснабжения задействовано 89 аварийных бригад и 89 единиц техники. В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечит 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт.

Специалисты компании напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров и пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Обо всех отключениях электроэнергии и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно сообщать по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июня 2025

Отличники Гдовского района посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
29 июня 2025

Дерево упало на дорожку в Финском парке Пскова
29 июня 2025

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» продолжается в Пскове
29 июня 2025

На фестивале «Западные ворота» представили программу первого сеанса внеконкурсного короткого метра
29 июня 2025

В Госдуме предложили снизить плату за ЖКУ для многодетных и пенсионеров
29 июня 2025

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
29 июня 2025

День Иван Купала отметят в усадьбе Римского-Корсакова
29 июня 2025

Михаил Ведерников рассказал о партизанах и подпольщиках Бежаницкого округа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...