Сила и выносливость: марафон «Земля спорта» прошёл в Пскове

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» прошел на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

Участники могли испытать свои силы и выносливость, устроить семейную эстафету, сдать нормы ГТО, посмотреть выступления творческих и спортивных коллективов.

Также на площадке работали интерактивные зоны с джампингом, воздушным кольцом, фиджитал-спортом, электронным тиром, армрестлингом и детской анимацией.

Как прошел фестиваль – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.