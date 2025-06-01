Сила и выносливость: марафон «Земля спорта» прошёл в Пскове

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» прошел на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.
Участники могли испытать свои силы и выносливость, устроить семейную эстафету, сдать нормы ГТО, посмотреть выступления творческих и спортивных коллективов.
Также на площадке работали интерактивные зоны с джампингом, воздушным кольцом, фиджитал-спортом, электронным тиром, армрестлингом и детской анимацией.
Как прошел фестиваль – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.
Фото: Валерия Лагуткина, 03:06, 30 июня 2025, ПАИ
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