Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» продолжается в Пскове

15:16, 29 июня 2025, ПАИ

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» продолжается на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 29 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ





















Участники могут испытать силы и выносливость, устроить семейную эстафету, сдать нормы ГТО, посмотреть выступления творческих и спортивных коллективов. Кроме того, здесь работают интерактивные зоны с джампингом, воздушным кольцом, фиджитал-спортом, электронным тиром, армрестлингом и детской анимацией.

Мероприятие продлится до 18:00. Победители регионального этапа получат шанс выступить в финале всероссийского марафона.