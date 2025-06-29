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Общество

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» продолжается в Пскове

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» продолжается на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 29 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ
  • Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» проходит в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ

Участники могут испытать силы и выносливость, устроить семейную эстафету, сдать нормы ГТО, посмотреть выступления творческих и спортивных коллективов. Кроме того, здесь работают интерактивные зоны с джампингом, воздушным кольцом, фиджитал-спортом, электронным тиром, армрестлингом и детской анимацией.

Мероприятие продлится до 18:00. Победители регионального этапа получат шанс выступить в финале всероссийского марафона.

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