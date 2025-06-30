С 1 июля у банков появится новый социальный вклад для россиян

09:38, 30 июня 2025, ПАИ

С 1 июля в России появится новый социальный вклад для малообеспеченных граждан, получающих государственную поддержку. Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, срок — один год с возможностью продления. Процентная ставка будет соответствовать максимальной ставке по обычным вкладам сроком до года, без учета акций. Вклад можно пополнять и снимать деньги без потери процентов, пишет РБК.





Также появятся социальные счета с ежемесячным начислением процентов не ниже половины ключевой ставки Центробанка. Обслуживание счета, переводы и платежи до 20 тысяч рублей в месяц будут бесплатными.



Открыть социальные вклады и счета смогут только граждане с доходом ниже прожиточного минимума, имеющие подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и электронную подпись.



Сначала открыть вклад можно будет в системно значимых банках, а с 2027 года — во всех остальных кредитных организациях. Новая мера поможет защитить накопления и поддержать уязвимые слои населения.

Какие ещё законы вступают в силу с июля – читайте здесь.