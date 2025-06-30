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Общество

В Пскове освятили храм Блаженной Ксении Петербургской

Храм Блаженной Ксении Петербургской освятил митрополит Псковский и Порховский Матфей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Здесь и далее: скриншот из видео Псковской епархии

«Сегодня для Псковщины особый день – сегодня мы празднуем память всех Псковских святых. Именно в этот день мы завершили строительство деревянного храма в честь блаженной Ксении. Зажглась ещё одна лампада. Начнётся служба ещё на одном престоле, служба Богу», – сказал владыка.

По его словам, четыре года этот храм простоял в Останкино. До этого почти семь лет простоял в храме Андрея Боголюбского на Волжском. «Молились люди уже десять лет в этом храме. Третье место его нахождения теперь – Псковская земля. И жители окрестностей будут приходить и делить и горе, и радость, просить благословения Божия, уходить в жизнь вечную и рождаться именно в этом храме», – сказал митрополит Матфей.

Напомним, что временный храм Блаженной Ксении Петербургской находится на улице Рокоссовского. Деревянный храм перенесли из Останкино, где по инициативе митрополита Матфея построили храм Успения Пресвятой Богородицы.

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