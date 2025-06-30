Стал известен график выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в июле

10:02, 30 июня 2025, ПАИ

Как жителям Псковской области будут выплачивать детские пособия и пенсии в июле, рассказали ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.



Фото: Социальный фонд России по Псковской области



Фото: Социальный фонд России по Псковской области



Фото: Социальный фонд России по Псковской области





В июле отделение СФР по Псковской области перечислит на банковские счета получателей региона детские пособия за июнь.

Доставка пенсий через «Почту России» будет производиться с 3-го по 25-е число месяца в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения.

3 июля псковские семьи получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; ежемесячную выплату на первого ребёнка до трёх лет, рождённого до 1 января 2023 года; ежемесячную выплату на детей военнослужащих по линии СФР; пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям.

4 июля жителям региона поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет.

8 июля псковичам перечислят пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям.

9 и 10 июля на банковские счета пенсионеров поступят пенсии за 9-е и 11-е число. Будет произведена выплата всех видов пенсии, включая страховую и социальную, накопительную, пенсию по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счёт. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.

22 июля пенсия жителям Псковской области придёт по графику.

Оставшиеся вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области бесплатно по телефону 8-800-100-00-01 или в социальных сетях организации.