Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стал известен график выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в июле

Как жителям Псковской области будут выплачивать детские пособия и пенсии в июле, рассказали ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

  • График выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в июле
    Фото: Социальный фонд России по Псковской области
  • График выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в июле
    Фото: Социальный фонд России по Псковской области
  • График выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в июле
    Фото: Социальный фонд России по Псковской области

В июле отделение СФР по Псковской области перечислит на банковские счета получателей региона детские пособия за июнь.

Доставка пенсий через «Почту России» будет производиться с 3-го по 25-е число месяца в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения.

3 июля псковские семьи получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; ежемесячную выплату на первого ребёнка до трёх лет, рождённого до 1 января 2023 года; ежемесячную выплату на детей военнослужащих по линии СФР; пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям.

4 июля жителям региона поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет.

8 июля псковичам перечислят пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям.

9 и 10 июля на банковские счета пенсионеров поступят пенсии за 9-е и 11-е число. Будет произведена выплата всех видов пенсии, включая страховую и социальную, накопительную, пенсию по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счёт. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.

22 июля пенсия жителям Псковской области придёт по графику.

Оставшиеся вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области бесплатно по телефону 8-800-100-00-01 или в социальных сетях организации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июня 2025

Директор завода «Псковский гончар» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
30 июня 2025

Могилы трёх детей и одного взрослого обнаружили археологи у Старого Изборска
30 июня 2025

Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в Дедовичах
30 июня 2025

Жара или северо-западная прохлада: какая погода ждёт псковичей в июле
30 июня 2025

Июль в Псковской области начнётся с тёплой и ветреной погоды
30 июня 2025

Псков попал в топ-100 городов России по объёму строительства жилья
30 июня 2025

Работу электросирен проверят в Великих Луках 2 июля
30 июня 2025

Псковская область вошла в число лидеров в СЗФО по динамике выдачи кредитов на образование – Сбер
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...