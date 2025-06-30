Более восьми миллионов рублей выделили на капремонт концертного зала ГКЦ Пскова
Более восьми миллионов рублей выделили на капремонт концертного зала Городского культурного центра Пскова. Информация размещена на сайте государственных закупок.
Подрядчик должен заменить плинтусы, покрытия полов, а также расчистить картуши, погонные лепные изделия, лепные розетки, кронштейны, модульоны, венки и гирлянды, дорические и тосканские капители от покрасок. Кроме того, по контракту необходимо провести облицовку, оштукатуривание и покраску стен, установить жалюзийные решётки.
Работы должны быть завершены до 29 августа этого года.
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