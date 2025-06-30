Более восьми миллионов рублей выделили на капремонт концертного зала ГКЦ Пскова

15:17, 30 июня 2025, ПАИ

Более восьми миллионов рублей выделили на капремонт концертного зала Городского культурного центра Пскова. Информация размещена на сайте государственных закупок.

Подрядчик должен заменить плинтусы, покрытия полов, а также расчистить картуши, погонные лепные изделия, лепные розетки, кронштейны, модульоны, венки и гирлянды, дорические и тосканские капители от покрасок. Кроме того, по контракту необходимо провести облицовку, оштукатуривание и покраску стен, установить жалюзийные решётки.

Работы должны быть завершены до 29 августа этого года.