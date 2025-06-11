Концертный зал отремонтируют в Городском культурном центре Пскова
Ремонт концертного зала начался в Городском культурном центре Пскова, сообщили ПАИ в культурном учреждении.
Как отметили в ГКЦ, культурное времяпрепровождение станет ещё более комфортным и запоминающимся.
Напомним, что вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов рассмотрели члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы 22 апреля. Городской культурный центр получил 5 миллионов рублей на капитальный ремонт концертного зала.
Ранее сообщалось, что в ГКЦ Пскова обновят кресла в зрительном зале.
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