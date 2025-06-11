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Общество

Концертный зал отремонтируют в Городском культурном центре Пскова

Ремонт концертного зала начался в Городском культурном центре Пскова, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Фото: Городской культурный центр Пскова

Как отметили в ГКЦ, культурное времяпрепровождение станет ещё более комфортным и запоминающимся.

Напомним, что вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов рассмотрели члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы 22 апреля. Городской культурный центр получил 5 миллионов рублей на капитальный ремонт концертного зала.

Ранее сообщалось, что в ГКЦ Пскова обновят кресла в зрительном зале.

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