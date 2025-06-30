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Директор завода «Псковский гончар» станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Директор завода «Псковский гончар» Константин Хлебников станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июня, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Какие тренды наблюдаются в производстве керамической посуды сегодня? Какую долю занимает ручной труд в создании изделия? Какой запрос у псковского покупателя и у покупателей из других регионов?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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