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Происшествия

Москвича будут судить за кражу более пяти миллионов рублей у псковича

Житель Москвы предстанет перед судом за кражу более пяти миллионов рублей у псковича, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что в августе 2024 года москвич, будучи участником организованной группы, украл у жителя Пскова более пяти миллионов рублей под предлогом перевода денежных средств мужчины на «безопасный счёт».

Жертвой махинаторов стала также жительница Твери, которая под влиянием мошенников продала свою квартиру, а 950 тысяч рублей передала москвичу.

Злоумышленника удалось задержать, когда он прибыл в Иркутск, чтобы похитить 800 тысяч рублей у ещё одной жертвы.

Теперь житель Москвы обвиняется в совершении трёх преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Заместитель прокурора области Алексей Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

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