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Происшествия

Жительница Пскова погибла под упавшим деревом

Жительница Пскова погибла под упавшим деревом. Как стало известно ПАИ, трагедия произошла на улице Луговой.

Фото: ПАИ

Во время сильного ветра стоит избегать мест с деревьями. Даже здоровые деревья теряют крупные ветви под порывами ветра. Кроме того, есть риск падения всего дерева – старые или больные деревья с поврежденной корневой системой может вывернуть с корнем.

В непогоду следует выбирать маршруты вдоль зданий или по открытым пространствам. Необходимо обращать внимание на треск и скрип деревьев – это признак возможного падения веток. Также не нужно оставлять автомобиль под деревьями во избежание повреждений.

Ранее сообщалось, что в Пскове из-за сильного ветра упало дерево в Финском парке и в Летнем саду.

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