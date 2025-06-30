Жительница Пскова погибла под упавшим деревом

16:07, 30 июня 2025, ПАИ

Жительница Пскова погибла под упавшим деревом. Как стало известно ПАИ, трагедия произошла на улице Луговой.

Во время сильного ветра стоит избегать мест с деревьями. Даже здоровые деревья теряют крупные ветви под порывами ветра. Кроме того, есть риск падения всего дерева – старые или больные деревья с поврежденной корневой системой может вывернуть с корнем.

В непогоду следует выбирать маршруты вдоль зданий или по открытым пространствам. Необходимо обращать внимание на треск и скрип деревьев – это признак возможного падения веток. Также не нужно оставлять автомобиль под деревьями во избежание повреждений.

Ранее сообщалось, что в Пскове из-за сильного ветра упало дерево в Финском парке и в Летнем саду.