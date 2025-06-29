Дерево упало на дорожку в Финском парке Пскова

15:53, 29 июня 2025, ПАИ

Падение деревьев произошло из-за сильного ветра в Финском парке в Пскове, сообщают местные жители.

Сильные порывы ветра и дождь стали причиной повреждений деревьев. Ветер также обломал ветви деревьев в парке.

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 29 июня. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за дождей и гроз, которые, по прогнозам, будут идти до завтрашнего дня.

Фестиваль «Виноград» проходит на территории Финского парка.