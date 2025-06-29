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Общество

Дерево упало на дорожку в Финском парке Пскова

Падение деревьев произошло из-за сильного ветра в Финском парке в Пскове, сообщают местные жители.

Фото: Анна Спиридонова

Сильные порывы ветра и дождь стали причиной повреждений деревьев. Ветер также обломал ветви деревьев в парке.

Фото: Анна Спиридонова

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 29 июня. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за дождей и гроз, которые, по прогнозам, будут идти до завтрашнего дня.

Фестиваль «Виноград» проходит на территории Финского парка.

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