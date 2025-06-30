Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере МАХ
Первый миллион пользователей зарегистрировался на российской цифровой платформе MAX. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, пишет газета «Известия».
«Российская цифровая платформа МАХ сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах», — говорится в заявлении.
Из общего числа пользователей на мобильную версию Android приходится 75%, а на iOS — 23%. Больше всего пользователей приходится на Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.
За несколько недель в мессенджере МАХ отправлено 14 млн сообщений, совершено более 420 тыс. звонков.
Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград»
Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»
Семь региональных памятных дат и четыре праздника предлагают установить в Псковской области