Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере МАХ

17:36, 30 июня 2025, ПАИ

Первый миллион пользователей зарегистрировался на российской цифровой платформе MAX. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, пишет газета «Известия».

«Российская цифровая платформа МАХ сообщает о регистрации миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах», — говорится в заявлении.

Из общего числа пользователей на мобильную версию Android приходится 75%, а на iOS — 23%. Больше всего пользователей приходится на Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.

За несколько недель в мессенджере МАХ отправлено 14 млн сообщений, совершено более 420 тыс. звонков.