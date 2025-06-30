Стали известны подробности гибели женщины от упавшего дерева в Пскове

17:43, 30 июня 2025, ПАИ

Проверку по сообщению о гибели женщины от упавшего дерева проводят в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Сообщение об обнаружении тела 66-летней женщины под поваленным деревом на территории дачного участка поступило в правоохранительные органы сегодня. По предварительной информации, дерево, растущее в лесополосе на территории Пскова, упало на находившуюся на прилегающем дачном участке женщину. В результате полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время назначена медицинская судебная экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.