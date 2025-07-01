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Общество

Ещё 60 украинских беспилотников сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

17 дронов сбили над Крымом, 16 – над Ростовской областью, 11 – над акваторией Азовского моря, пять – над Курской областью, четыре – над Саратовской областью, три – над акваторией Чёрного моря, два – над Белгородской областью, ещё по одному БПЛА уничтожили над Орловской и Воронежской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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