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Общество

Реконструкция стадиона «Колос» продолжается в Локне

Реконструкция стадиона «Колос» продолжается в Локне, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Ивана Белугина

На первом этапе были демонтированы старые трибуны, признанные непригодными для восстановления из-за использования неподходящих материалов. Площадка под трибунами выровнена.

На текущем этапе завершён аукцион по выбору подрядчика для заливки бетонных плит по обе стороны от подтрибунных помещений. На эти плиты установят новые трибуны на 104 места. Одновременно готовится документация для закупки трибун, монтаж которых начнётся после затвердевания бетона. Также запланирован косметический ремонт помещений и фасада стадиона и закупка спортивного инвентаря.

Дополнительно в 2025 году на стадионе появится новое освещение благодаря выигранному проекту одного из ТОС. Завершение всех работ намечено на середину августа этого года.

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