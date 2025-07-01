ФК «Луки-Энергия» сыграет в первом раунде Кубка России против петербургского «Кристалла»

11:16, 01 июля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет в первом раунде Кубка России против «СШ № 1 Московского района – Кристалл» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в один из дней с 5 по 7 августа. Победитель этой пары во втором раунде сыграет с «Ленинградцем».

В прошлом году великолучане дошли до четвёртого раунда Кубка страны, где уступили по пенальти калининградской «Балтике».

Напомним, впервые за последние три года в этих соревнованиях не примет участие ФК «Псков». Ранее команда оба раза вылетала в первом раунде, проигрывая на своём поле «Луки-Энергии».

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