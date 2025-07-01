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Кинопродюсер Эдуард Пичугин станет гостем программы «Оглавление»

Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 1 июля, в 14:00.

Эдуард Пичугин. Фото: ПАИ

Почему «Западные ворота» остаются актуальными, несмотря на сложную геополитическую обстановку? Как трансформируется образ русского в западном и азиатском кино? Почему жюри фестиваля напоминает экзаменационную комиссию? Какие фильмы кинофестиваля стоит посмотреть? Как зритель «Западных ворот» может повлиять на оценку жюри? Как кинофестиваль в Пскове стал одним из лучших в России? Эти и другие темы с Эдуардом Пичугиным обсудит ведущий программы Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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