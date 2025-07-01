«Сердце древнего Пскова» представят на конкурс Минстроя

13:39, 01 июля 2025, ПАИ

Проект объединённых зон охраны города Пскова получил высокую оценку экспертного сообщества – бронзовый диплом VIII Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Глава региона обсудил результат с министром культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком. «Это действительно уникальная работа. В конкурсе нас обошли лишь масштабные объекты реставрации Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. А в части градостроительного планирования равных соперников у нас не было», - сказал Михаил Ведерников.

Теперь «Сердце древнего Пскова» будет представлено на конкурс Минстроя «Город в деталях: живое наследие».

«Благодарю команду профильного исполнительного органа за качественную, кропотливую многолетнюю работу. Проекты, утверждённые министерством культуры России и Псковским областным Собранием депутатов, отвечают не только законодательным нормам, но и запросам времени», - отметил губернатор.