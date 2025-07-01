Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Сердце древнего Пскова» представят на конкурс Минстроя

Проект объединённых зон охраны города Пскова получил высокую оценку экспертного сообщества – бронзовый диплом VIII Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Глава региона обсудил результат с министром культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком. «Это действительно уникальная работа. В конкурсе нас обошли лишь масштабные объекты реставрации Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. А в части градостроительного планирования равных соперников у нас не было», - сказал Михаил Ведерников.

Теперь «Сердце древнего Пскова» будет представлено на конкурс Минстроя «Город в деталях: живое наследие».

«Благодарю команду профильного исполнительного органа за качественную, кропотливую многолетнюю работу. Проекты, утверждённые министерством культуры России и Псковским областным Собранием депутатов, отвечают не только законодательным нормам, но и запросам времени», - отметил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Оркестры фестиваля «Спасская башня» выступят в Пскове
01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин станет гостем программы «Оглавление»
30 июня 2025

Концерт «Воображаемый фольклор» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове
30 июня 2025

Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»
30 июня 2025

Директор завода «Псковский гончар»: Туристы любят нестандартные керамические изделия
30 июня 2025

Псковская мастерица изобразила три основных образа защитников России
30 июня 2025

Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в Дедовичах
30 июня 2025

7 июля стартует всероссийская акция «Культурная суббота. Краеведение»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...