«Сердце древнего Пскова» представят на конкурс Минстроя
Проект объединённых зон охраны города Пскова получил высокую оценку экспертного сообщества – бронзовый диплом VIII Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
Глава региона обсудил результат с министром культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком. «Это действительно уникальная работа. В конкурсе нас обошли лишь масштабные объекты реставрации Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. А в части градостроительного планирования равных соперников у нас не было», - сказал Михаил Ведерников.
Теперь «Сердце древнего Пскова» будет представлено на конкурс Минстроя «Город в деталях: живое наследие».
«Благодарю команду профильного исполнительного органа за качественную, кропотливую многолетнюю работу. Проекты, утверждённые министерством культуры России и Псковским областным Собранием депутатов, отвечают не только законодательным нормам, но и запросам времени», - отметил губернатор.
Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»