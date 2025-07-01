Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

«Деловая Россия» строит мост между псковскими предпринимателями и федеральными нефтяниками

Региональное отделение «Деловой России» в Псковской области содействует взаимодействию местных предпринимателей с крупными нефтедобывающими компаниями, сообщил сопредседатель реготделения Юрий Бурлин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 июля.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

По его словам, организация провела переговоры с «Юнити парком» для налаживания сотрудничества между резидентами парка и псковскими предпринимателями, а также для интеграции местных бизнесменов в деятельность крупных нефтедобывающих корпораций.

Бурлин отметил, что несколько резидентов «Юнити парка» готовы предложить свои продукты и услуги псковским предпринимателям. Несмотря на ограниченное число резидентов, работа в этом направлении ведётся планомерно. Он также сообщил, что один предприниматель из Псковской области уже стал резидентом «Юнити парка». Кроме того, обсуждаются проекты, которые могут быть реализованы в регионе, включая инициативы в сфере промышленного туризма и IT.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Стал известен победитель регионального этапа программы «Мама-предприниматель»
01 июля 2025

На Всероссийской ярмарке вакансий «Титан-Полимер» рассказал о карьерных возможностях на предприятии
30 июня 2025

Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров
30 июня 2025

Директор завода «Псковский гончар» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
30 июня 2025

Псковские журналисты участвуют в летней макроэкономической школе Банка России
30 июня 2025

Псковская область вошла в число лидеров в СЗФО по динамике выдачи кредитов на образование – Сбер
30 июня 2025

С 1 июля у банков появится новый социальный вклад для россиян
29 июня 2025

Россиянам назвали самые надёжные вложения

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...