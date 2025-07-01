«Деловая Россия» строит мост между псковскими предпринимателями и федеральными нефтяниками

15:54, 01 июля 2025, ПАИ

Региональное отделение «Деловой России» в Псковской области содействует взаимодействию местных предпринимателей с крупными нефтедобывающими компаниями, сообщил сопредседатель реготделения Юрий Бурлин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 июля.

По его словам, организация провела переговоры с «Юнити парком» для налаживания сотрудничества между резидентами парка и псковскими предпринимателями, а также для интеграции местных бизнесменов в деятельность крупных нефтедобывающих корпораций.

Бурлин отметил, что несколько резидентов «Юнити парка» готовы предложить свои продукты и услуги псковским предпринимателям. Несмотря на ограниченное число резидентов, работа в этом направлении ведётся планомерно. Он также сообщил, что один предприниматель из Псковской области уже стал резидентом «Юнити парка». Кроме того, обсуждаются проекты, которые могут быть реализованы в регионе, включая инициативы в сфере промышленного туризма и IT.