Псковское отделение «Деловой России» подписало договор с «Юнити парком»

16:22, 01 июля 2025, ПАИ

Псковское региональное отделение «Деловой России» подписало договор с инновационным научно-технологическим центром «Юнити парк». Об этом сообщила исполнительный директор реготделения «Деловой России» Галия Акчурина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 июля.

Спикер отметила, что по итогам IT-форума в Ханты-Мансийске «Деловая Россия» в Псковской области обрела «кучу партнёров». «Они являются руководителями ведущих предприятий. У нас появились точки соприкосновения с предприятиями, которые есть на территории Псковской области. Второй нашей задачей было привлечь дополнительные инвестиции в регион. Это одна из главных задач. На форуме были представители крупного бизнеса, с которыми мы вели встречи. Со всех сторон было взаимодействие», – сказала она.

«Мы выступали в ряде локаций, где презентовали экономическую ситуацию, которая у нас сейчас есть в Псковской области, чтобы заинтересовать и пригласить к нам партнёров. Одной из задач было подписать соглашение с одним из 13 научных центров «Юнити парка». Ряд руководителей наших предприятий могут стать резидентами. От этого они получат огромное количество преференций, потому что это очень интересный центр, который даёт огромное количество возможностей. Весь корпус «Юнити парка» будет достроен до конца 2030 года. Он имеет серьёзные цели и задачи», – сказала Галия Акчурина.

Исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» сообщила, что ознакомление с инфраструктурой «Юнити парка» вызвало у неё восхищение. Она подчеркнула, что подписание соглашения с таким крупным предприятием является значительным достижением для Псковской области. Акчурина отметила, что визит в «Юнити парк» не означает завершение взаимодействия. По её словам, парк оказывает существенную поддержку научным исследованиям благодаря наличию крупных лабораторных баз, способствует формированию кадрового потенциала, развитию международного сотрудничества и внедрению экологически чистых и социально значимых технологий.