Губернатор положительно оценил работу по созданию объединённых зон охраны Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высоко оценил работу по созданию объединенных зон охраны Пскова. Об этом глава региона сообщил на рабочей встрече с министром культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком, сообщили ПАИ в правительстве региона.
Михаил Ведерников отметил, что проект объединенных зон охраны Пскова вошел в число победителей Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» в Рязани. Губернатор подчеркнул, что столь высокая федеральная оценка закономерна, так как специалистами региона проведена большая работа в части определения градостроительных норм и регламентов центра Пскова. «Проекты, утвержденные Министерством культуры России и Псковским областным Собранием депутатов, отвечают не только законодательным нормам, но и запросам времени», – заметил губернатор.
Вадим Нэдик подтвердил, что Псковская область с проектом объединенных зон охраны Пскова на конкурсе «Культурное наследие регионов России» получила бронзовый диплом, а уникальный опыт региона в части градопланирования вызвал неподдельный интерес профессионального сообщества и коллег из других субъектов, заметил глава министерства. Он добавил, что в числе победителей также масштабные объекты реставрации Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, а в части градостроительного планирования равных соперников не было.
Кроме того, на фестивале в рамках круглых столов и дискуссий псковские специалисты представили опыт отдельных технологий и методик реставрации и новые подходы в части градостроительной деятельности. Также Вадим Нэдик поделился, что этот же проект будет представлен на всероссийский конкурс Минстроя «Город в деталях: живое наследие».
«Разработка зон охраны всей исторической части Пскова – уникальный для нашей страны опыт. Псков – единственный город в нашей стране, где на законодательном уровне определены все границы и все градостроительные регламенты городской территории. Работа шла в тесном сотрудничестве с Минкультом с учетом требований международного, федерального и регионального законодательства. Всего в Пскове установлено 14 зон охраны, 12 из которых утверждены приказами Минкульта», – отметил Вадим Нэдик. Отдельно он подчеркнул, что по утвержденным зонам охраны уже ведется работа, например, в части размещения нестационарных торговых объектов, озеленения и санации зеленых насаждений.
VIII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» в этом году был посвящен теме: «Архитектурное наследие древних городов – культурный код памяти и его роль в сохранении духовной целостности российских исторических поселений». В работе фестиваля приняли участие более тысячи архитекторов и реставраторов из разных городов и регионов России, а также зарубежных стран.
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