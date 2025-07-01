Губернатор положительно оценил работу по созданию объединённых зон охраны Пскова

15:37, 01 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высоко оценил работу по созданию объединенных зон охраны Пскова. Об этом глава региона сообщил на рабочей встрече с министром культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком, сообщили ПАИ в правительстве региона.

Михаил Ведерников отметил, что проект объединенных зон охраны Пскова вошел в число победителей Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» в Рязани. Губернатор подчеркнул, что столь высокая федеральная оценка закономерна, так как специалистами региона проведена большая работа в части определения градостроительных норм и регламентов центра Пскова. «Проекты, утвержденные Министерством культуры России и Псковским областным Собранием депутатов, отвечают не только законодательным нормам, но и запросам времени», – заметил губернатор.

Вадим Нэдик подтвердил, что Псковская область с проектом объединенных зон охраны Пскова на конкурсе «Культурное наследие регионов России» получила бронзовый диплом, а уникальный опыт региона в части градопланирования вызвал неподдельный интерес профессионального сообщества и коллег из других субъектов, заметил глава министерства. Он добавил, что в числе победителей также масштабные объекты реставрации Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, а в части градостроительного планирования равных соперников не было.

Кроме того, на фестивале в рамках круглых столов и дискуссий псковские специалисты представили опыт отдельных технологий и методик реставрации и новые подходы в части градостроительной деятельности. Также Вадим Нэдик поделился, что этот же проект будет представлен на всероссийский конкурс Минстроя «Город в деталях: живое наследие».

«Разработка зон охраны всей исторической части Пскова – уникальный для нашей страны опыт. Псков – единственный город в нашей стране, где на законодательном уровне определены все границы и все градостроительные регламенты городской территории. Работа шла в тесном сотрудничестве с Минкультом с учетом требований международного, федерального и регионального законодательства. Всего в Пскове установлено 14 зон охраны, 12 из которых утверждены приказами Минкульта», – отметил Вадим Нэдик. Отдельно он подчеркнул, что по утвержденным зонам охраны уже ведется работа, например, в части размещения нестационарных торговых объектов, озеленения и санации зеленых насаждений.

VIII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» в этом году был посвящен теме: «Архитектурное наследие древних городов – культурный код памяти и его роль в сохранении духовной целостности российских исторических поселений». В работе фестиваля приняли участие более тысячи архитекторов и реставраторов из разных городов и регионов России, а также зарубежных стран.