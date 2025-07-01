Программу подготовки кадров планирует запустить «Деловая Россия» в Псковской области
Программу подготовки кадров на базе ПсковГУ планирует запустить региональное отделение «Деловой России». Об этом сообщила исполнительный директор реготделения «Деловой России» Галия Акчурина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 июля.
«Мы решили, что вместе выйдем на наш Псковский государственный университет и совместно с Югорским университетом при поддержке «Юнити парка» запустим новую программу подготовки кадров. Это будет программа с огромной поддержкой. Это будет не только обучение, но и повышение квалификации», – отметила Галия Акчурина.
Спикер добавила, что от инновационного научно-технологического центра «Юнити парк» поступил запрос на совместные мероприятия, к примеру, медиафорум. «Делегация «Юнити парка» посетит нас в сентябре-октябре. Пока не буду раскрывать, какое мероприятие готовится. Плюс наш большой форум от «Деловой России», который мы планируем провести в 2026 году, где «Юнити парк» выступит соорганизатором», – сказала она.
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