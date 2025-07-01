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Экономика

«Мама-предприниматель»: псковичкам с детьми помогают открыть свой бизнес

В псковском центре «Мой бизнес» прошёл региональный этап программы «Мама-предприниматель». Проект для самозанятых женщин в декрете, целью которого является поддержка инициативного прекрасного пола. За пять дней участницы прошли тренинги, пообщались с единомышленницами и поборолись за стартовый капитал для реализации своих бизнес-идей.

Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», подробности – в нашем сюжете.

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«Мама-предприниматель»: псковичкам с детьми помогают открыть свой бизнес
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