«Мама-предприниматель»: псковичкам с детьми помогают открыть свой бизнес

17:04, 01 июля 2025, ПАИ

В псковском центре «Мой бизнес» прошёл региональный этап программы «Мама-предприниматель». Проект для самозанятых женщин в декрете, целью которого является поддержка инициативного прекрасного пола. За пять дней участницы прошли тренинги, пообщались с единомышленницами и поборолись за стартовый капитал для реализации своих бизнес-идей.

Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», подробности – в нашем сюжете.