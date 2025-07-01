Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стал известен победитель регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

Елена Макарова стала победителем регионального этапа программы «Мама-предприниматель». Финал регионального этапа программы прошёл в Пскове, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Победительницу конкурса определили единогласно. Ей стала Елена Макарова с проектом «Прикоснись к истории. Псков». Он направлен на создание авторских керамических сувениров. Елена Макарова получит грант в размере 150 тысяч рублей, а также поддержку от партнёров программы.

Второе место заняла Ирина Петрова с проектом «Цветочный хутор», третье – Наталья Бодоговская с проектом «Вышивальное производство «Элита».

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В дальнейшем состоится федеральный этап программы «Мама-предприниматель». Финалисток ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за грант на развитие бизнеса в размере одного миллиона рублей.

«Мама-предприниматель» – федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства и реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Приём заявок на конкурс «Есть идея» стартовал в Пскове
01 июля 2025

Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения
01 июля 2025

Стал известен победитель регионального этапа программы «Мама-предприниматель»
01 июля 2025

Встреча на Кургане Дружбы пройдёт в Псковской области 5 июля
01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин станет гостем программы «Оглавление»
01 июля 2025

Итоги IT-форума с участием Псковского реготделения «Деловой России» подводят в медиацентре ПАИ
01 июля 2025

Псковский врач-онколог рассказал о мотивации при выборе профессии и своём подходе к пациентам
01 июля 2025

На Всероссийской ярмарке вакансий «Титан-Полимер» рассказал о карьерных возможностях на предприятии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...