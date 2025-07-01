Стал известен победитель регионального этапа программы «Мама-предприниматель»
Елена Макарова стала победителем регионального этапа программы «Мама-предприниматель». Финал регионального этапа программы прошёл в Пскове, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Победительницу конкурса определили единогласно. Ей стала Елена Макарова с проектом «Прикоснись к истории. Псков». Он направлен на создание авторских керамических сувениров. Елена Макарова получит грант в размере 150 тысяч рублей, а также поддержку от партнёров программы.
Второе место заняла Ирина Петрова с проектом «Цветочный хутор», третье – Наталья Бодоговская с проектом «Вышивальное производство «Элита».
В дальнейшем состоится федеральный этап программы «Мама-предприниматель». Финалисток ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за грант на развитие бизнеса в размере одного миллиона рублей.
«Мама-предприниматель» – федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства и реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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