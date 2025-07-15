Поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» в Пскове

Уникальный поезд Минобороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл в Псков сегодня, 1 июля. Поезд состоит из восьми тематических вагонов, которые рассказывают об историческом наследии, подвигах солдат Российской армии и демонстрируют современные разработки вооружённых сил. Его движение по регионам России приурочено к празднованию 80-летия Победы и Года защитника Отечества.

Фоторепортаж с места события подготовил Андрей Степанов.