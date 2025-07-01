Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Не пропустите это уникальное событие»: поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл в Псков

Уникальный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл на станцию «Псков – город воинской славы», сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Он принимал участие в торжественной встрече поезда Минобороны России.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Поезд в военной тематике проделает путь в 33 тысячи километров в честь празднования 80-летия Великой Победы. В вагонах можно найти штурвал подводной лодки, очки виртуальной реальности, которые перенесут вас внутрь танка, примерить на себя парашют военно-десантных войск и многое другое. В составе поезда – восемь вагонов, атрибутика которых повествует о силе армии во все времена:

«Невыученные уроки истории» – о зарождении нацизма в XX веке и в настоящее время.

«Время героев выбрало нас» – о преемственности поколений времен Великой Отечественной войны и наших современников.

«Победа куется на земле» – посвящен сухопутным войскам.

«Всегда на высоте!» – посвящен Воздушно-космическим силам и Воздушно-десантным войскам.

«Флот – Помним! Чтим! Наследуем!» – экспозиция посвящена Военно-морскому флоту.

«Служение Отечеству – мой выбор» – пункт отбора на службу по контракту.

«Молодежь России – наследники Великой Победы» – площадка групповых мероприятий движения «Юнармия» и «Время первых».

«80 лет Великой Победе!» – посвящена 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и, самое интересное, включает в себя рассекреченные документы «Без срока давности…».

На железнодорожном вокзале с 15:30 и до обратного отправления будут открыты интерактивные площадки, на которых вы сможете всей семьей абсолютно бесплатно ознакомиться с представленными экспозициями.

За 75 дней поезд посетит 75 населенных пунктов в 61 регионе России. «Не пропустите это уникальное событие в нашем городе», – рекомендовал Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
01 июля 2025

Поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» в Пскове
01 июля 2025

Эдуард Пичугин рассказал о новом конкурсе кинофестиваля «Западные ворота»
01 июля 2025

В Псковской области в одной из школ созрели мандарины
01 июля 2025

Как поменялся образ России в кино, рассказал Эдуард Пичугин
01 июля 2025

Более 60% жителей Псковской области прошли диспансеризацию за два года
01 июля 2025

«Не пропустите это уникальное событие»: поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибыл в Псков
01 июля 2025

Генпродюсер фестиваля «Западные ворота»: Мы намерены и дальше продвигать свои культурные ценности

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...