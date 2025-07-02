11 птенцов-сирот уже принял в этом сезоне «Дом белого аиста» в Гдовском районе

09:24, 02 июля 2025, ПАИ

Центр помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе в этом сезоне уже принял 11 аистят-сирот. Об этом сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.



Фото: Фото из группы "Дом белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"



Фото: Фото из группы "Дом белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"



Фото: Фото из группы "Дом белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"



Фото: Фото из группы "Дом белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"



Фото: Фото из группы "Дом белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"



Фото: Фото из группы "Дом белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"











По словам руководителя центра, сезон птенцов в этом году начался поздно по сравнению с прошлыми годами. Только 10 июня в «Доме белого аиста» приняли первых трёх птенцов, найденных под гнёздами.

«В целом этот год для многих аистов центральной и северо-западной России оказался катастрофическим. Причина тому – интенсивные дожди, идущие больше месяца. Как не старались аисты защитить своих птенцов от природной стихии, но их силы и возможности не безграничны. Во многих гнёздах птенцы погибли, едва вылупившись, в других – погибли даже подрощенные пуховые птенцы возрастом до одного месяца. Все они намокли, переохладились, и это привело к гибели», - рассказала Марина Сиденко.

Подтверждение тому - сообщения с мест о том, что птенцы были и друг исчезли, а аисты улетели, оставив гнёзда. «Но некоторым отважным аистам-родителям всё же удалось уберечь, сохранить при дождях птенцов. Есть гнёзда с четырьмя и пятью птенцами. Но и этих отважных, самоотверженных птиц поджидала новая беда. Намокшие от дождей, отяжелевшие гнёзда начали обрушаться. Но об этом позже. А пока что вернёмся к самым первым нашим аистам в этом сезоне, которых мы получили 10 июня. В этот день на автовокзале в Пскове мы встретили аистёнка родом из Воронежской области с именем Алярм. Этого птенца первого июня нашли люди под гнездом. На первых порах ему помогала АНО «Наша Природа». Из Воронежа птенца доставили в Москву, а оттуда уже автобусом отправили в Псков», - рассказала Марина Сиденко.

Ещё одного птенца - Бусинку встретили в Новгородке. Этот птенец из посёлка Назимово Куньинского района. «Не успели мы с аистятами доехать до Пскова, снова звонок – нашли аистёнка под гнездом в деревне Погорелка Островского района. Наши прекрасные волонтёры мама и дочь – Александра и Наталья Григорова с радостью съездили за своим первым птенцом (Любавой) в этом сезоне и привезли его», - поделилась ещё одной историей руководитель «Дома белого аиста», пообещав рассказать продолжение.