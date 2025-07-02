«Победа важнее усталости»: великолукский боксёр – о своей победе на чемпионате СЗФО

11:00, 02 июля 2025, ПАИ

О трудностях, которые пришлось преодолевать во время чемпионата Северо-Западного федерального округа по боксу, рассказал победитель этих соревнований из Великих Лук Кирилл Титов в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Бои шли один за другим, но нам не привыкать, у нас всегда в боксе один день – один бой. Могло быть так, что ты и четыре, и пять боёв подряд проводишь. Тяжело, но, тем не менее, у меня была цель, было желание, а это дорогого стоит. Как говорится, боль временна, а триумф вечен. Да, в бою было тяжело, но победа намного важнее, чем усталость», – отметил Кирилл Титов.

Напомним, что Титов выиграл золото в весе до 75 килограммов, победив в финале Константина Тамбова из Вологодской области. Теперь великолукский боксёр представит город на чемпионате России, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 23 августа.

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