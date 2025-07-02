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Политика

Заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания пройдёт 10 июля

Заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 10 июля. Дату пленарного заседания назначил Совет Собрания под руководством спикера Александра Котова, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В проект повестки дня 46-й сессии вошло 24 вопроса. Депутаты рассмотрят пакет документов, внесённых в Собрание губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В их числе – проект закона «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области». В законопроекте отражены как ранее установленные, так и новые дни памяти и праздники, нацеленные на сохранение исторической памяти.

Часть законопроектов, представленных главой региона, предполагает внесение изменений в действующие региональные законы. Документы касаются пожарной безопасности, бесплатной юридической помощи, образования, муниципальной службы и других сфер.

Кроме того, депутатам предстоит назначить уполномоченных по правам человека и ребёнка в Псковской области, заслушать отчёты об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также оценить ход реализации и эффективность государственных программ в 2024 году.

Начнётся сессия с парламентского часа на тему реорганизации районных больниц. Председатель Собрания Александр Котов назвал тему актуальной. «В настоящее время часть больниц находится в стадии реорганизации, а есть такие, где процесс преобразования уже завершён. А значит, можно подвести предварительные итоги и оценить результаты, сравнить, что было и что стало», – высказал мнение спикер.

Члены Совета Собрания согласились с председателем и проголосовали за. С докладом на тему выступит руководитель министерства здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

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