Продюсеры объявили о продлении сериала «Медведь» на пятый сезон

17:32, 02 июля 2025, ПАИ

Телеканал FX официально объявил о продлении сериала «Медведь» на пятый сезон, пишет «Кинопоиск» со ссылкой на газету Variety.

Новость появилась спустя всего неделю после премьеры четвёртой части шоу, которая вышла на стриминговом сервисе Hulu 25 июня.

График выхода остаётся неизвестным. Ранее сезоны выходили с интервалом в год, однако теперь ситуация может измениться из-за растущей занятости актёров в других проектах.

Успех проката подтверждается не только решением о продлении, но и многочисленными наградами. Сериал уже получил несколько премий «Эмми» и признание критиков.

Ранее Псковское агентство информации публиковало киноновинки в новом проекте, посвящённом фильмам и сериалам, в котором собраны премьеры.