Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Продюсеры объявили о продлении сериала «Медведь» на пятый сезон

Телеканал FX официально объявил о продлении сериала «Медведь» на пятый сезон, пишет «Кинопоиск» со ссылкой на газету Variety.

Новость появилась спустя всего неделю после премьеры четвёртой части шоу, которая вышла на стриминговом сервисе Hulu 25 июня.

График выхода остаётся неизвестным. Ранее сезоны выходили с интервалом в год, однако теперь ситуация может измениться из-за растущей занятости актёров в других проектах.

Успех проката подтверждается не только решением о продлении, но и многочисленными наградами. Сериал уже получил несколько премий «Эмми» и признание критиков.

Ранее Псковское агентство информации публиковало киноновинки в новом проекте, посвящённом фильмам и сериалам, в котором собраны премьеры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2025

Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдёт в Псковской области
02 июля 2025

Кинопоказы фестиваля «Западные ворота» пройдут на парклете «Эфир»
02 июля 2025

Украшенная орнаментами сето коллекция сувениров появилась в Псковском музее
02 июля 2025

Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области
01 июля 2025

Ансамбль «Уграда» представил Псковскую область на хоровом фестивале в Карелии
01 июля 2025

Выставка в честь 100-летия Алексея Аникеенка открылась в Пскове
01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
01 июля 2025

Эдуард Пичугин рассказал о новом конкурсе кинофестиваля «Западные ворота»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...