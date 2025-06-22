Киноновинки: что смотреть с 23 по 29 июня

22:48, 22 июня 2025, ПАИ

Самые ожидаемые фильмы и сериалы последней недели июня в киноподборке Псковского агентства информации. Эти новинки погрузят в мир приключений, эмоций и неожиданных поворотов сюжета.

Идеальная свадьба включает в себя роскошный особняк, изысканные блюда именитых шеф-поваров и счастливые лица гостей. Но идеальный день внезапно превращается в поле битвы. Подружка невесты Сэм, которую все считали обычным дизайнером, на самом деле первоклассный секретный агент. И когда на праздник врываются вооружённые наёмники, намереваясь захватить богатых гостей в заложники, начинается настоящее представление. Фильм «Шпионская свадьба» в кино с 26 июня.

Фильм «Маленький шеф» – это вкусное приключение, которое согреет ваше сердце. Маленький кулинарный гений Илья – обычный школьник с необычной мечтой: он хочет стать самым известным в мире шеф-поваром. Но когда его родители оказываются на грани развода, все кулинарные амбиции отходят на второй план. В поисках рецепта семейного счастья Илья отправляется в гастрономическое путешествие. В кино с 26 июня.

Она была королевой сцены, чей голос заставлял замирать сердца, а талант покорял самые искушённые аудитории Бродвея. Лилиан Холл, готовясь к новой постановке «Вишнёвого сада», сталкивается с самым страшным противником – временем. Когда театр становится судьбой, каждая забытая реплика, каждое дрожание рук становится символом борьбы между гением и недугом. Фильм «Великая Лилиан Холл» в кино с 26 июня.

Серия загадочных пожаров превращает мирные улицы в поле битвы, а места массового скопления людей – в смертельные ловушки. Кто стоит за этими преступлениями? И какова их истинная цель? Скандальному сыщику с сомнительной репутацией и таинственному эксперту по поджогам предстоит это выяснить. Сериал «Дым» на платформе Apple TV+ с 27 июня.

Марк Мичум, детектив с безупречной репутацией, оказывается в эпицентре событий, которые изменят его жизнь навсегда. Он присоединяется к секретной оперативной группе – элитному подразделению из лучших агентов под прикрытием. Вместе они должны остановить заговор, масштабы которого превосходят все ожидания. Но что, если враг куда ближе, чем кажется? Сериал «Обратный отсчёт» на платформе Prime Video c 25 июня.

Новая порция адреналина на самой горячей кухне Чикаго. Четвёртый сезон культового драмеди «Медведь» обещает стать ещё более напряжённым и эмоциональным. Кармен Берзатто (Карми) и его команда стоят на пороге нового испытания. После превращения захудалой закусочной в изысканный ресторан их ждёт проверка на прочность. Но что, если успех – это только начало? Четвёртый сезон сериала «Медведь» на платформе Hulu c 26 июня.