Николай Романов: Режим ЧС введён, чтобы обезопасить фермеров и регион от штрафных санкций из-за неурожая

16:27, 02 июля 2025, ПАИ

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов подробно рассказал о причинах, по которым в регионе введена ЧС, связанная с чрезмерным переувлажнением почвы.

Николай Романов уточнил, что осадков выпало почти в четыре раза больше нормы. В связи с этим было множество обращений со стороны фермеров спросьбой ввести режим ЧС.

«Ведь в итоге мы недосеяли тысячу гектаров рапса, 500 гектаров картофеля и 1,5 тысячи гектаров яровых. Соответственно будет определённый недобор урожая, а сельхозпроизводители не смогут выполнить заключенные контракты, поэтому возможны штрафы в их отношении. Введением ЧС мы обезопасили наших сельхозпроизводителей. Это самое главное. Кроме того, по некоторым культурам мы не выполним целевые показатели перед Минсельхозом. Это тоже могло привести к санкциям уже в отношении региона», - уточнил министр сельского хозяйства.

Он также сообщил, что планируется написать письмо в адрес министра сельского хозяйства за подписью губернатора. «Возможно, нашим сельхозпроизводителям будут оказаны какие-то меры поддержки. Ситуация, конечно, не очень хорошая, мы рассчитывали на другие результаты по этому году. Люди есть, техника есть, удобрения есть, деньги есть, но погода вносит свои коррективы, которых мы не ожидали. Но люди не отчаиваются, хотя очень огорчены», - добавил Николай Романов.

По его словам, если ливневые дожди продолжатся во время заготовки кормов, «будет серьёзная катастрофа». «Но будем надеяться, что погода изменится и мы выполним весь объём работ», - подытожил он.