Зачем в Псковской области введён режим ЧС из-за переувлажнения почвы

16:26, 01 июля 2025, ПАИ

Режим чрезвычайной ситуации введён в Псковской области из-за переувлажнения почвы. Распоряжение подписал губернатор региона Михаил Ведерников.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Что важно знать:

- Причина ЧС – переувлажнение верхних слоев почвы, которое было зафиксировано в период с 18 мая по 8 июня.

- Например, в мае, по данным Псковского гидрометцентра, в регионе выпало порядка 196 миллиметров осадков при норме всего 38 миллиметров.

- От переувлажнения пострадало большинство муниципалитетов.

- С инициативой введения ЧС выступил комитет по сельскому хозяйству региона: его глава Николай Романов 11 июня в эфире программы «Среда обитания» заявил, что ведомство вместе с фермерами будет просить губернатора Михаила Ведерникова ввести в регионе режим ЧС: «Сейчас в отрасли нервоз из-за погоды».

- Непогода привела к недосеву яровых культур, не было посажено вовремя около 40% картофеля, возникли проблемы с посадкой овощей открытого грунта: капусты, моркови, свеклы.

- То есть режим ЧС защищает регион от финансовых санкций федерального уровня в случае невыполнения плановых показателей по сельскохозяйственному производству из-за объективных природных факторов.

- Режим ЧС позволяет мобилизовать все доступные ресурсы и силы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это включает привлечение к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС сил и средств Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Режим ЧС упрощает принятие решений о финансировании и реализации различных мероприятий, необходимых для минимизации ущерба. Власти получают дополнительные временные полномочия для более быстрого взаимодействия между собой и с экстренными службами.

- Одним из ключевых преимуществ введения режима ЧС является возможность получения компенсации ущерба сельхозпроизводителям. Режим ЧС позволяет обращаться в федеральное Министерство сельского хозяйства за поддержкой.