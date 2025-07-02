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Общество

Продлена регистрация на форум «Ладога»

Продлена регистрация на форум «Ладога», сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Зарегистрироваться на участие в молодежном форуме «Ладога» можно до 12:00 3 июля. Молодёжный форум «Ладога» состоится в Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября. Участниками станут педагоги, студенты, историки, поисковики и добровольцы. Программа включает мастер-классы, практические занятия и проекты для развития лидерских качеств и гражданской активности.

Проезд, проживание и питание бесплатные. Участвовать могут граждане РФ 14–35 лет.

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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