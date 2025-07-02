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Общество

Курсы по изучению китайского языка с носителем планируют запустить в Пскове

Курсы по изучению китайского языка с носителем планируют запустить в Пскове, рассказал заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля.

Алексей Несмашный. Фото: ПАИ

«У нас есть два наших города-побратима в Китае – Мяньян и Цзинин. Буквально месяц назад к нам приезжала делегация из города Мяньяна, была организована встреча на уровне главы города, и там мы снова поднимали разговор об изучении китайского языка. Есть определённые сложности в международных отношениях по оперативной реализации проектов и это большое время занимает. На этой встрече вновь подняв вопрос, мы достигли договорённости, что ориентировочно к ноябрю этого года к нам должны буду приехать носители языка», – отметил гость студии.

Он объяснил, что помимо программы и образовательных методик, в школах будут трёхмесячные курсы по изучению китайского языка с носителем.

«Мы от своих планов не отказались, мы им привержены и вот буквально на этой неделе мы с Борисом Андреевичем [глава Пскова Борис Елкин. – ПАИ] в очередной раз обсуждали некоторые технические условия, размещение специалистов на территории города. Я уверен, что мы этот проект запустим, как мы и планировали, но, к сожалению, немного дольше получается», – заключил спикер.

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