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Общество

«Россети Северо-Запад»: Социально значимые объекты Псковской области получают электроэнергию в полном объёме

«Россети Северо-Запад» восстановили основную сеть в Псковской области после шторма. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Энергетики восстановили 8920 километров линий электропередачи. Также они включили 3368 трансформаторных подстанций и продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей. Работа будет идти до полной ликвидации последствий непогоды.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» остаётся в особом режиме. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

В пресс-службе также напомнили, что запрещено приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров. Не рекомендуется самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что 2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области.

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