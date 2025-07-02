2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области

19:02, 02 июля 2025, ПАИ

2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Губернатор также опубликовал ролик «Россети Северо-Запад». На нём видно, в каких условиях работают энергетики: проливные дожди последних двух месяцев превратили просеки в болота.

«Спасибо всем, кто круглосуточно восстанавливает сеть! На сегодня все социальные объекты и объекты ЖКХ подключены к электроэнергии. С главами на постоянной связи, всю необходимую помощь энергетикам оказываем в приоритетном порядке», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также поблагодарил жителей пострадавших населённых пунктов за терпение. «Понимаю, как трудно оставаться без света. Вместе мы обязательно справимся», – заключил он.

Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев фиксировались в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.

Вчера, 1 июля, около 11 тысяч жителей Псковской области находились без электроэнергии из-за непогоды.