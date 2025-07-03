«Родина» будущего: каким будет новый Молодежный центр в Великих Луках

09:21, 03 июля 2025, ПАИ

Кинотеатр «Родина» в Великих Луках готовится к перерождению. То самое место, где полвека назад великолучане влюблялись под звуки живого оркестра, скоро станет эпицентром молодёжной жизни всего юга Псковщины. Благодаря кропотливо подготовленной заявке на грант Росмолодёжи регион получил 106 млн рублей. Рассказываем, как это произошло и каким теперь станет здание бывшего кинотеатра.

Стратегия и закономерности

Триумф в конкурсе «Регион для молодых» – не случайность, а закономерный результат стратегической работы региональной власти. Губернатор Михаил Ведерников научил своих коллег использовать максимум возможностей по привлечению федерального финансирования: от участия в нацпроектах до подготовки заявок в федеральные фонды. Это касается и сферы молодежной политики. Напомним, в начале этого года в Пскове был официально открыт Дом молодёжи. Тогда глава региона отметил, что правительство будет прикладывать усилия, чтобы подобные проекты появлялись и в других городах области. Прошло всего несколько месяцев – и стало известно о том, что Псковская область получила 106 млн рублей на создание Молодёжного центра в Великих Луках.

История выбранного здания читается, как роман о советской мечте. В 1948 году государство не пожалело 300 тысяч рублей (по тем временам – состояние!) на строительство культурного храма на 500 мест. К 1951 году «Родина» стала сердцем города: шесть сеансов ежедневно, танцевальные марафоны под живую музыку, место первых свиданий и больших надежд.

В новейшей истории, как и многие такие здания, «Родина» оказалась перед выбором, как выжить и сохранить привлекательность. Муниципальные власти Великих Лук в одиночку справиться с таким вызовом не могли. Объективно это непростая задача. На помощь пришли региональные власти.

Молодая «Родина»

Трансформация обещает быть революционной. Первый этаж превратится в коворкинг-трансформер, способный за считаные минуты перестроиться под любое событие, отмечает глава регионального министерства молодежной политики Дмитрий Яковлев. Именно в этом ведомстве несколько месяцев шла подготовка заявки в Росмолодёжь.

Кроме того, запланировано появление молодёжного кафе и возможность показать себя молодым предпринимателям.

Второй этаж станет «мозговым центром»: студия звукозаписи для будущих звёзд, библиотека нового поколения, лекционные залы для прокачки скилов. А прилегающая территория обретёт уличный драйв: граффити от местных художников, зона стрит-кафе и площадки для экстремальных видов спорта.

По сути, в Молодёжном центре должна появиться своего рода экосистема, где можно прокачать себя в IT, запустить стартап, записать хит или просто найти единомышленников, не покидая родной регион. Особая ставка делается на легализацию уличных культур: граффити, воркаут, рэп-баттлы – всё то, что раньше не находило своего угла, теперь получит официальную прописку и профессиональное развитие.

Но появление Молодёжного центра в городе – это, конечно, не вопрос спасения здания бывшего кинотеатра. Это ответ на заказ самой молодёжи. Достаточно бегло просмотреть социальные сети – и вы наткнётесь на слова о том, что «нам [молодым людям. – ПАИ] нечем заняться», «а куда нам пойти?».

«Центр станет инкубатором для амбициозных проектов. Молодые предприниматели получат не только площадку для презентаций, но и реальную поддержку – от бизнес-менторства до помощи в поиске инвесторов», – отмечает Дмитрий Яковлев.

В южной столице, напомним, уже работает «Кванториум», притягивающий технически одарённых подростков. Новый центр замкнёт цепочку, создав полноценную экосистему развития от школьной скамьи до успешного бизнеса.

Безусловно, ожидаемый результат амбициозен: от укрепления имиджа города до привлечения туристов на молодёжные фестивали. В конце концов, городу нужна молодая кровь и новые идеи, которые выведут муниципалитет на новый уровень развития.