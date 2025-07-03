Минобрнауки отреагировало на сообщения о росте стоимости обучения в вузах

08:58, 03 июля 2025, ПАИ

Университеты имеют право самостоятельно устанавливать стоимость обучения, однако Минобрнауки РФ следит за ситуацией с ценами на высшее образование в стране, сообщил РИА Новости заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах.

В агентстве подчеркнули, что ранее ряд Telegram-каналов сообщал о слухах о том, что некоторые из ведущих российских университетов существенно повысили цены на обучение.

«Установление (цены обучения. – Ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле – это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса», – отметил Дмитрий Афанасьев в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение.

Замглавы Минобрнауки РФ отметил, что вузы рискуют «не получить абитуриентов», если установят неоправданно высокие цены на обучение.

Он также добавил, что законодательно и нормативно установлено, что размер платного обучения не должен быть меньше соответствующего нормативного бюджетного финансирования, чтобы обеспечить единые подходы и качество образования. Кроме того, по его словам, повышение цен на втором и последующих курсах не должно превышать уровень инфляции.