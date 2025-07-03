Глава Банка России ответила на вопрос о снижении ключевой ставки в июле

14:01, 03 июля 2025, ПАИ

Снижение ключевой ставки не гарантировано на июльском заседании, Банк России будет анализировать ситуацию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе брифинга в рамках финансового конгресса ЦБ РФ, сообщает ТАСС.

«Мы будем поступать в соответствии с данными очень осторожно, и любое решение не гарантировано, в том числе и что будет обязательно снижение ставки. Все будет зависеть от того, какие данные к этому времени поступят. Я бы сейчас никаких прогнозов не давала», – сказала Эльвира Набиуллина.

Напомним, что совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 20 % годовых. До этого решение о смягчении денежно-кредитной политики принималось в сентябре 2022 года – тогда ставку опустили с 8 до 7,5 %.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.