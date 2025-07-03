В Пскове впервые пройдёт фестиваль «Спасская башня. Оркестры в парке»

17:10, 03 июля 2025, ПАИ

Фестиваль «Спасская башня. Оркестры в парке» по инициативе художественного руководителя и главного дирижёра эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгения Баранчикова впервые пройдёт в Пскове. Об этом Евгений Баранчиков рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

Ранее этот музыкальный проект проходил только в Москве и Санкт-Петербурге.

Концерты будут проходить в течение трёх дней: 6 и 13 июля, а также 10 августа. В разные дни на разных площадках выступят оркестры Псковской области.

Концерт оркестра 104-го десантно-штурмового полка Псковской области прозвучит в сквере 60-летия Великого Октября 6 июля. Военный оркестр 2-й отдельной бригады спецназа выступит в Летнем саду 13 июля. В рамках программы «Спасская башня. Оркестры в парках. Дети» прозвучат выступления детских коллективов – духового оркестра имени Александра Роора и оркестра детской музыкальной школы № 5 – в амфитеатре Детского парка 10 августа.

«При выборе репертуара ориентировались на публику. Планировалась хорошая погода, надеюсь, ничего нам не помешает. Различные варианты произведений. Хотелось, чтобы люди танцевали, ориентир на позитивное направление», – поделился Евгений Баранчиков.

Организаторы обещают много джаза, а также знакомые всем композиции, такие как «Катюша» и «Рио-Рита». За два месяца с момента обращения к организаторам фестиваля «Спасская башня» удалось создать в Пскове ответвление этого масштабного события.

«Когда на это смотришь, кажется, что это недосягаемо. Но стоит начать что-то делать, чтобы что-то получилось. Надеюсь, это всё укоренится и в следующем году будет больше площадок, больше коллективов», – отметил Евгений Баранчиков.

Вход на все мероприятия свободный.