Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове впервые пройдёт фестиваль «Спасская башня. Оркестры в парке»

Фестиваль «Спасская башня. Оркестры в парке» по инициативе художественного руководителя и главного дирижёра эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгения Баранчикова впервые пройдёт в Пскове. Об этом Евгений Баранчиков рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

Евгений Баранчиков. Фото: ПАИ

Ранее этот музыкальный проект проходил только в Москве и Санкт-Петербурге.

Концерты будут проходить в течение трёх дней: 6 и 13 июля, а также 10 августа. В разные дни на разных площадках выступят оркестры Псковской области.

Фото: ПАИ

Концерт оркестра 104-го десантно-штурмового полка Псковской области прозвучит в сквере 60-летия Великого Октября 6 июля. Военный оркестр 2-й отдельной бригады спецназа выступит в Летнем саду 13 июля. В рамках программы «Спасская башня. Оркестры в парках. Дети» прозвучат выступления детских коллективов – духового оркестра имени Александра Роора и оркестра детской музыкальной школы № 5 – в амфитеатре Детского парка 10 августа.

«При выборе репертуара ориентировались на публику. Планировалась хорошая погода, надеюсь, ничего нам не помешает. Различные варианты произведений. Хотелось, чтобы люди танцевали, ориентир на позитивное направление», – поделился Евгений Баранчиков.

Организаторы обещают много джаза, а также знакомые всем композиции, такие как «Катюша» и «Рио-Рита». За два месяца с момента обращения к организаторам фестиваля «Спасская башня» удалось создать в Пскове ответвление этого масштабного события.

«Когда на это смотришь, кажется, что это недосягаемо. Но стоит начать что-то делать, чтобы что-то получилось. Надеюсь, это всё укоренится и в следующем году будет больше площадок, больше коллективов», – отметил Евгений Баранчиков.

Вход на все мероприятия свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2025

Динамику серебристых облаков запечатлел астроном-любитель в Пскове
03 июля 2025

Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка выступит на фестивале «Михайловский бастион»
03 июля 2025

Активную работу по импортозамещению сельхозпродукции ведут в Псковской области – эксперт
03 июля 2025

Псковский оркестр вошёл в тройку лидеров на фестивале «Спасская башня»
03 июля 2025

Фотовыставка «Отец героя» открылась в Великих Луках
03 июля 2025

В Пскове впервые пройдёт фестиваль «Спасская башня. Оркестры в парке»
03 июля 2025

В больницах Опочки и Порхова установили два рентгена и флюорограф
03 июля 2025

Общественная баня заработает в Гдове 5 июля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...