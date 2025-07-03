В Псковской области занимаются возрождением старых сортов картофеля

20:29, 03 июля 2025, ПАИ

Возродить старые сорта картофеля стараются в Псковской области. Этим занимается Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Никандров во время круглого стола на тему «Импортозамещение нулевого цикла. Развитие отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Перспективы замены импортного материала отечественным» в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июля.

«Наши фермеры выращивают картофель и относятся к этому так, чтобы он не просто имел товарный вид, но и имел определённые вкусовые качества. Потому что у нас очень много картофеля, который, например, идёт сейчас на чипсы», – отметил Александр Никандров.

Спикер также затронул проблему, связанную с торговыми сетями.

«Сегодня у нас логистический центр в Новгородской области или Санкт-Петербурге и получается, что наши фермеры возят тот же картофель в Санкт-Петербург, а потом уже он расходится по сетям и также приходит в нашу область назад», – заметил он.

Напомним, что в Пскове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» проходит эногастрономическая ярмарка «Виноград». Со всеми новостями о фестивале можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.