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Экономика

Вопросы импортозамещения в растениеводстве обсуждают в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «Импортозамещение нулевого цикла. Развитие отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Перспективы замены импортного материала отечественным» проходит в медиацентре ПАИ в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове.

Эксперты рассказывают, какие проблемы и перспективы они видят на этом пути, что требуется отрасли для реализации задачи, какие есть ресурсы и какова конечная цель.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о фестивале можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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