Вопросы импортозамещения в растениеводстве обсуждают в медиацентре ПАИ

15:32, 03 июля 2025, ПАИ

Круглый стол на тему «Импортозамещение нулевого цикла. Развитие отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Перспективы замены импортного материала отечественным» проходит в медиацентре ПАИ в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове.

Эксперты рассказывают, какие проблемы и перспективы они видят на этом пути, что требуется отрасли для реализации задачи, какие есть ресурсы и какова конечная цель.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о фестивале можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.