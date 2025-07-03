Вопросы импортозамещения в растениеводстве обсуждают в медиацентре ПАИ
Круглый стол на тему «Импортозамещение нулевого цикла. Развитие отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Перспективы замены импортного материала отечественным» проходит в медиацентре ПАИ в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове.
Эксперты рассказывают, какие проблемы и перспективы они видят на этом пути, что требуется отрасли для реализации задачи, какие есть ресурсы и какова конечная цель.
Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о фестивале можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.